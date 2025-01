Die Krumpflinge - Egon zieht ein

Kindertheater 2 (6 bis 10 Jahre)

Im Gerümpel des hintersten Kellers der Villa wohnen die Krumpflinge: kleine, grüne, spitzohrige, wilde, fellige Wesen. Krumpflinge lieben freche Streiche und gemein sein. Und sie lieben ihren Krumpftee, den sie aus den Schimpfwörtern brauen, die aus den Abflussrohren der Wohnung über ihnen in den Keller sickern. Als aber oben die junge Familie Artich einzieht, deren Leitspruch ist: „Wir heißen Artich und wir sind artig“, gerät die Krumpflingsippe in eine ernstzunehmende Teekrise. Jetzt kann Egon, der kleinste der Krumpflinge, der eigentlich viel zu nett für einen ordentlichen Krumpfling ist, zeigen was in ihm steckt.

Die beiden Puppenspielerinnen haben die frechen „Krumpflinge“ aus Annette Roeders bekannter Kinderbuchreiche als erste in Deutschland auf die Bühne gebracht. Mit Klappmaulpuppen erzählen sie einfühlsam und äußerst unterhaltsam von den kleinen, grünen Wesen, die ihren Tee aus Schimpfwörtern machen.