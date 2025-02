Die Sehnsucht nach dem starken Mann

Vortrag mit Dr. Stefan Hofmann

Populismus ist ein globales Phänomen: Rund um die Welt werden Ängste geschürt, gegen "die da oben" gewettert und einfache Lösungen versprochen. Doch warum verfangen die Botschaften? Welche Wirkung haben populistische Inhalte und Parteien auf die gesamte Demokratie? Und was hilft gegen Populismus? Dr. Stefan Hofmann, Landesbeauftragter der KAS für Baden-Württemberg, lädt zu Vortrag und Austausch über das Phänomen ein und geht dabei den Fragen auf den Grund, welche Motive existieren, wie groß die Rolle von Emotionen ist und welche Gegenstrategien es für die populistischen Herausforderung in unserer repräsentativen Demokratie gibt. Dr. Stefan Hofmann (*1965 in Ludwigshafen am Rhein) ist seit Januar 2011 Landesbeauftragter der KAS für Baden-Württemberg und Leiter des Politischen Bildungsforums Baden-Württemberg in Stuttgart. Nach dem Studium der Politikwissenschaft und der Soziologie in Heidelberg und Hamburg und der Promotion 1998 (Universität Hamburg) folgte ein Zeitungsvolontariat und die Arbeit als Redakteur bei verschiedenen Zeitungen in Deutschland und Spanien. Zur KAS stieß Hofmann Mitte 2002, es folgten Stationen bei der KAS in Mexiko-Stadt, Guatemala und Oldenburg.