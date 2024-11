Die Stille, der Lärm

Am 11.01.2025 ist es wieder soweit: zwischen/ding goes zwischen/töne – zum dritten Mal. Bei unserer letzten zwischen/töne-Gala wurde in wunderlich wirksamem Miteinander eine Kontaktzone zwischen Künstlicher Intelligenz, pflanzlichem Wachstum und menschlicher Kreativität geschaffen. Diesmal begeben wir uns ins Grenzgebiet zwischen reinem Klang und Bedeuten, bloßen Geräuschen und Lauten, die verschiedenen Sprachen zugehören, Geheimnis und Offenbarung, Unbekanntem und Übersetzung, Poesie und Gespräch. Um uns mit Blick auf die kommenden zwischen/töne einen entsprechenden Gehörraum zu eröffnen, laden wir euch wieder ein zu einem experimentellen, geselligen Wochenende poetischer Elementarforschung und Möglichkeitsauslotung, zu inspirierendem Austausch und zielführender Spinnerei.