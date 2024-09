Nach dem Roman von Morton Rhue, Theaterfassung von Reinhold Tritt

Links, Zwo, Drei! Gemeinsam sind wir stark. In der Gruppe fühlt man sich mächtig – und genau diese Macht kann auch verführerisch sein. Ordnung im Chaos, eine klare Marschrichtung – das sind doch erstrebenswerte Ziele. Wie schnell man dabei auf Abwege geraten kann, daran gemahnt die Geschichte der NS-Diktatur. Kann uns heute nicht passieren? „Die Welle“, erschienen 1981, zeigt wie leichtfertig man gerne glaubt, alle Lektionen gelernt zu haben. Ein soziales Experiment an der Schule verselbständigt sich und ebenso schnell wie ungeahnt bricht sich der Totalitarismus neue Bahnen.

Eine Lektion, die man wohl immer wieder neu erfahren muss. Mit den Mitteln der 80er ließe sich heute wohl kaum ein Teenager verführen. Wie könnte so ein Experiment heute und in Schwäbisch Gmünd aus dem Ruder laufen? Der Jugendspielclub „Theatraliker“ der Theaterschule an der Gmünder VHS bringt zum Nationalfeiertag nicht nur ein angemessenes und wichtiges Stück als Erstlingswerk auf die Bühne: Sie haben gleich den ganzen Stoff in vielen Stunden

Schreibarbeit angepasst um ihn wieder relevant zu machen!

Regie: Pat Mueller & Claudia Steiner

Bearbeitung: Lia Kerner und Pauline Kautnik