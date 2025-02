Dirk Maasen - Inception Tour 2025

DIRK MAASSEN INCEPTION TOUR 2025

Der erfolgreiche Komponist und Pianist Dirk Maassen gastiert mit seinem Programm zum kommenden Album „Inception“ u.a. am 10. November 2024 in der Freiheitshalle München – deutschlandweite Tourtermine sind für das Frühjahr 2025 angesetzt

Am 4. Oktober 2024 erscheint das neue Album „Inception.“ Das Werk, welches eine spürbare Weiterentwicklung zum bisherigen Schaffen des Pianist darstellt, befasst sich mit dem Thema der puren, organischen Schöpfung und dem musikalischen Ursprung. Aus der Taufe gehoben wird es im Rahmen eines Konzertes am 10. November in der Münchner Freiheitshalle. Im Frühjahr 2025 folgen dann Konzerte in ganz Deutschland.

Nach fünf Alben unter Vertrag bei Sony Classicals wurde „Inception“ komplett in Eigenregie konzipiert und aufgenommen. Die Stücke auf dem Album malen allesamt Emotionen und Geschichten, die mit Schöpfung und Ursprung verbunden sind. Maassen zeigt darin sein charakteristisches Talent, komplexe Klaviermelodien und filmische Atmosphäre miteinander zu verweben.

Besonders am Herzen liegt dem Künstler dabei der Titel „Dans le Coeur“, ein Stück, das Maassen nach einem Ballettauftritt seiner Tochter schrieb. „Es war dieser Moment, in dem mir klar wurde, wie sie zu einer unabhängigen, starken jungen Frau heranwächst und ihren eigenen Weg geht“, beschreibt Maassen. „Das Stück ist meine musikalische Reflexion darüber, wie ich sie loslassen muss, gleichzeitig aber immer eine tiefe Verbundenheit zu ihr spüre.“ Dieses persönliche Erlebnis spiegelt sich in einer eindringlichen Komposition wider, die versucht, den flüchtigen Moment einzufangen, in dem so viel Emotion steckt.

Der „musikalische Ursprung“, wie Maassen ihn beschreibt, ist ein zentrales Thema des Albums. Für ihn ist es der Moment, in dem Musik natürlich fließt, ohne dass er groß darüber nachdenkt. „Es ist ein Zustand, in dem ich mich einfach ans Klavier setze und die Musik aus mir herauskommt – ungefiltert, spontan, unpoliert“, erklärt er. „Auf 'Inception' wollte ich genau diesen Ursprung einfangen – die Magie des Augenblicks, in dem die Musik entsteht, bevor sie durch Nachbearbeitung oder einen langen Kompositionsprozess verändert wird.“

Maassen, der 1970 in Aachen geboren wurde und heute in Ulm lebt, ist international für seine bewegenden, sanften und stilistisch einzigartigen Klangwelten bekannt. Seine Musik wird monatlich von über einer Million Menschen weltweit gestreamt. Nach einer Schaffenspause um die Jahrtausendwende, in der er sich auf Familie und Beruf konzentrierte, kehrte er 2010 als Solopianist zurück.

Dieser Neuanfang entstand zufällig, als er ein Stück auf SoundCloud hochlud, welches schnell viral ging und Platz eins der SoundCloud Classic Charts erreichte. „Die Resonanz war überwältigend, und ich glaube, dass es gerade deshalb so gut ankam, weil kein Kalkül dahintersteckte. Es war authentische Musik, die sich mit echten Geschichten und Gefühlen auseinandersetzt“, sagt Maassen.

Seine Kompositionen haben weltweit Millionen von Zuhörern tief berührt und wurden in mehreren Filmprojekten verwendet, darunter der preisgekrönte Film „Crossroads“ beim Cannes Filmfestival 2015.

Neben neuen Werken wird Dirk Maassen am 10. November auch eine bewegende Auswahl seiner über 200 Kompositionen spielen. Das Konzert in der Freiheitshalle München ist der Auftakt zu seiner Tournee und findet zur Veröffentlichung des Albums „Inception“ statt. Im Frühjahr 2025 wird eine deutschlandweite Tournee folgen.