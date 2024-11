»Wir können uns nicht ewig damit rausreden, dass die anderen auch nichts tun. Dann ändert sich nie etwas.« Emma hat sich entschieden, etwas zu tun, um unseren Planeten zu retten. Die junge Aktivistin ist bereit, dafür notfalls ihr Leben zu riskieren. Nachdem ihr Freund bei einer aufsehenerregenden Kampagne gegen einen Pharmakonzern zu Tode gekommen ist, schließt sie sich NO ALTERNATIVE an und geht in den Untergrund. Eine halsbrecherische Aktion auf der Spitze des Frankfurter Messeturms macht die radikale Umweltschutzorganisation in der Öffentlichkeit bekannt. Doch das ist erst der Anfang. Dirk Reinhardt ist promovierter Historiker, hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als freier Journalist gearbeitet. Heute widmet er sich ganz dem Schreiben von Büchern. Seine erfolgreichen Romane »Train Kids« und »Über die Berge und über das Meer« waren beide für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.