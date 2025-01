Das Konzert wurde aus dem KULTURQUARTIER ins Im Wizemann (Studio) verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Mit beeindruckenden über 500 Shows in ganz Europa, Großbritannien und Mexiko, drei Studioalben und einem fesselnden Live-Album und das alles erst seit 2017 ist die Schweizer Band DIRTY SOUND MAGNET eine unaufhaltsame, ungebrochene Kraft des Rock. Die Einzigartigkeit ihrer hypnotisierenden Musik und kinetischen Live-Performances hat das Publikum auf der ganzen Welt überzeugt.

Ihre Show ist unberechenbar: schamanische Bühnenpräsenz, Rockstar-Charisma, instrumentales Können, poetischer Gesang, verlockende Dynamik. Erwartet das Unerwartete.Als Teenager aus Fribourg verschlangen Stavros Dzodzos (Gitarre, Gesang), Marco Mottolini (Bass, Backing Vocals) und Maxime Cosandey (Schlagzeug, Backing Vocals) Hunderte von Alben, während sie mit großer Intensität probten. Ihre Leidenschaft verwandelte sich schnell in eine Sucht und eine totale Hingabe an ihre Kunst. Jahre des Experimentierens und Übens führten zur Entwicklung des DSM-Sounds und des DSM-Lebensstils. Der Plan ist immer derselbe gewesen: "Es gibt keinen Plan B". Die DNA dieses preisgekrönten Schweizer Acts lässt sich bis zum "Goldenen Zeitalter des Rock" (60er, 70er Jahre) zurückverfolgen, aber anstatt die Helden der Vergangenheit zu kopieren, haben DIRTY SOUND MAGNET hart daran gearbeitet, neue, eigene Wege zu gehen. Ihre Musik wird mit einer Verschmelzung von Led Zeppelins Energie und instrumentaler Virtuosität, der rohen Energie von Iggy Pop und der Mystik von The Doors verglichen. Indem sie moderne Psych-Einflüsse wie Tame Impala und King Gizzard and the Lizard Wizard zusammen mit nachdenklich stimmenden Texten, die den sozialen Aufruhr unserer Zeit

widerspiegeln, einfließen lassen, haben DIRTY SOUND MAGNET ihre eigene musikalische Formel geschaffen.

Seit der Veröffentlichung ihres dritten und erfolgreichsten Studioalbums "DSM-III" (Hummus Records, 2022) haben DIRTY SOUND MAGNET über 130 Shows gespielt, darunter ausverkaufte Tourneen in Großbritannien, Deutschland und Mexiko, und wurden 2022 mit dem Preis für die "Beste Schweizer Rockband" ausgezeichnet, damit gewannen sie diesen nach 2017 bereits zum zweiten Mal. Die Gruppe begann mit ihrem Debütalbum "Western Lies", welches 2017 auf dem Berliner Label Noisolution veröffentlicht wurde, auf sich aufmerksam zu machen und gewann mit "Homo Economicus" den Preis für den "Besten Schweizer Rocksong". Daraufhin tourten sie von 2017 bis 2020 ausgiebig durch Europa und etablierten sich in der aufkeimenden Psychedelic-Rock-Szene des Kontinents.

Es folgten Festivalauftritte, wie auf dem Schweizer Montreux Jazz, Gurten und Caribana, sowie Auftritte als Support von Rock-Schwergewichten wie Wolfmother und Monster Magnet. 2019 veröffentlichte die Band ihr ambitioniertes Konzeptalbum "Transgenic", das ihren Status weiter festigte. Als die Welt während der Covid-19-Pandemie stillstand, nutzte die Gruppe ihre Auszeit, um das Live-Session-Album "Live Alert" (2020) aufzunehmen, auf dem sie ihre jenseitigen Improvisation Fähigkeiten unter Beweis stellten. Das in nur einer Session aufgenommene Album war ein großer Erfolg und verschaffte der

Band weltweit viele neue Fans.

Die Musik von DIRTY SOUND MAGNET befindet sich in einem ständigen Entwicklungsprozess, und ihr kommendes Album, das Ende 2023 beim australischen Label Wild Thing Records erscheinen wird, ist ein Beweis für ihre künstlerische Entwicklung. Da die Band seit 2022 auf Tournee ist, wird dieses neue Album sie auf neue Kontinente bringen und ein breites Publikum ansprechen.