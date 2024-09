Er ist charmant. Er ist sweet. Er ist gewitzt. Die Rede ist vom norddeutschen Multitalent Dominik Hartz! Und der plant Großes für das Jahr 2024. Kurzerhand kündigt er sein erstes Album und eine anschließende Tour an.

Denn im Herbst spielt er sich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von Hamburg nach Basel, von Dresden nach Münster. Wer das verpasst, hat, was verpasst!

Geboren in Lübeck und aufgewachsen in der norddeutschen Provinz, lernte Dominik früh Klavier und Schlagzeug, selbstständig die Gitarre, schrieb Gedichte und gründete eine Band nach der anderen. Nach dem Abitur ging es nach Australien, wo er als Straßenmusiker in Melbourne seine erste „Gage“ verdiente, dann die Schauspielausbildung an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Dominik Hartz kennt keine Pause.

Im Mai 2023 dann die erste Headliner Tour restlos ausverkauft. Im Sommer brachte er die deutschen Festivalbühnen zum Beben: Ob Deichbrand, Watt En Schlick, Sound of The Forrest oder Reeperbahn Festival. You name it.

Darauf folgte seine „F*ck You“ Tour zur gleichnamigen EP. Die ihn auf die Playlists der Nation katapultierte und zeigt, wie wandelbar Dominik Hartz als Künstler eigentlich ist. Mal scheppert der Bass, mal swingt man sich mit seinen Tracks in den Urlaub. Das Hartzer Universum ist ein buntes und zwischen Pop, Indie, House und Hip Hop findet der smarte Storyteller immer seine Stimme und erzählt Geschichten von Alltäglichkeit. Nahbar und positiv spannend.

Auf dieses Jahr freut er sich nun ganz besonders. Mit seinem kommenden Album und seiner frischen Liveband tourt er im Herbst. Dabei macht er, was er will, und bleibt im Flow und das kommt gut an. Versprochen!