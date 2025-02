Der 11. Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung geht an Dominik Wendland mit »Immer alles anders«. Wendland erzählt in dem prämierten Band von den Herausforderungen der Gegenwart. Die Veränderungen, die die Hauptfigur in der Geschichte durchläuft, sind dabei nie willkürlich, sondern stets Zweck, um die von ihrem Umfeld gestellten Erwartungen zu erfüllen. Die Jurorin Anette Gehrig vom Comicmuseum Basel begründet die Auszeichnung wie folgt: »Die Hauptfigur in ›Immer alles anders‹ ist niemand Bestimmtes – und damit Alle. Dies nicht etwa, um der Leserschaft die Identifikation mit ihr einfacher zu machen, sondern weil ihr ihr eigentliches Wesen abhandengekommen ist: Vor einer expressionistisch überhöhten Szenerie stolpert sie durch Tage und Nächte und wechselt dabei Form und Farbe. Um Erwartungen zu erfüllen und Flexibilität anzubieten, erbringt sie Anpassungsleistungen, die sie immer weiter von sich selbst entfremden. Mit einer konsequenten Stilisierung, harten Outlines und monochromen Farbflächen lässt dieser schnelle, atemlose Comic spüren, was der Druck anrichtet, sich immer neu erfinden zu müssen.« 1991 geboren, studierte Dominik Wendland Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und lebt in München. Neben dem Preisträgerband werden auch neun Finalist:innen bei der Verleihung ausgezeichnet.

