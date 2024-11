Dominique Coulon, architectures

Begegnung mit Star-Architekten im Rahmen seiner Retrospektive in der Architekturgalerie.

Pink, Gelb, Blau – den experimentierfreudigen Architekten (Jahrgang 1961) reizt der Umgang mit kräftigen Farben, mit denen er energische Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart geben will. Seit 2008 betreibt er mit Partnern das Büro Dominique Coulon & associés in Straßburg, das 2016 in gleich zwei Kategorien mit dem Amerikanischen Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Coulon baut bevorzugt Schulen, Altersheime, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Bibliotheken in wirtschaftlich und sozial diskriminierten Quartieren. Zu seinen herausragenden Gebäuden gehören u.a. die Joséphine-Baker-Schule in La Courneuve, die André-Malraux-Schule mit Kindergarten in Montpellier und die spektakuläre Sanierung und Erweiterung des Hallenbads in Bagneux bei Paris. Beim Musikkonservatorium in Belfort hat er eine gänzlich neue Art des Farbauftrags ausprobiert: Sein Sohn Max hat gemeinsam mit Gabriel Khokha, der ebenfalls Künstler ist, die Wände mit Farbklecksen beworfen, wie einst der Action-Painter Jackson Pollock.