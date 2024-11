Frühjahr 2022 – Domiziana betrat die deutsche Musiklandschaft, um zu bleiben. Nach dem fulminanten Erfolg ihrer Debüt- und Nummer 1-Single „Ohne Benzin“, zahlreichen Gastauftritten und den großen Festivalbühnen im GSA-Raum, ist es nun soweit: Domiziana kündigt mit „Club Inferno“ ihre erste eigene Solo-Tour an.

Domiziana hat mit ihrer musikalischen und visuellen Ausdrucksweise Hyperpop nach Deutschland gebracht. In ihren Texten verarbeitet sie das Erlebte: Exzesse, unverbindliche Affären, aber auch Einsamkeit und Selbstzweifel. All das in durchschnittlich 150 BPM- Manier, mit catchy Toplines und einprägsamen Melodien.

Aufgewachsen auf Sizilien als Kind des Internets, haben Lady GaGa, PC Music und die ikonischen Club Kids der späten 80er aus New York ihre Kindheit und Jugend geprägt. Die einzigartigen Soundwelten und extravaganten Ausdrucksweisen von Künstlerinnen wie Charli XCX empowern Domiziana tagtäglich und treiben sie dazu an, extra zu sein und ihre Diversität auszuleben. Mit 17 zieht Domiziana mit ihrer Familie aus dem erzkatholischen Catania weg nach Berlin. Die Stadt, die für ihren Partyhedonismus aber auch ihre erdrückende Anonymität bekannt ist, hat die Musikerin schon immer in den Bann gezogen. Das sowie die Dualität der italienischen und deutschen Herkunft Domizianas spiegelt sich auch in ihrer Musik wieder.

Es steht fest: Inspiriert vom literarischen Meisterwerk Divina Commedia wird Domiziana mit ihrer „Club Inferno“ Tour eine einzigartige Welt, die sich zwischen Theater und Rave befindet, aufmachen. „Club Inferno“ stehtfür eine mythische Experience, die zugleich ein Safe Space für all ihre Party-Girls ist und die Leute in ihre Welt eintauchen lassen wird.