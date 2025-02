Donata Simon – Selbstentwicklung – Wege die mich zu mir führen

Wie entwickelt sich unsere Seele zwischen Bedürftigkeit und Aggression? Wie können wir unseren eigenen Seelenraum beleben? Wie können uns unsere stillen Begleiter – die sogenannten Tugenden wie z. B. Gerechtigkeit, Tapferkeit – dabei helfen? Solche Tugenden wollen wir in diesem Zusammenhang neu erfahren und mit den ihnen verbundenen geistigen Wesen ins Gespräch kommen. Eine Turmalin Betrachtung wird uns seelisch dazu einstimmen und vertiefen. Alle Fragen, die uns bewegen, dürfen wir mitbringen und aktuelle Themen, die uns bewegen, sind herzlich willkommen.

Im Seminar versuchen wir, in vertiefter Meditation uns selbst in der eigenen jetzigen Lebenssituation zu begegnen. Das Eintauchen in die Welt des Turmalin wird uns dabei helfen. Gemeinsame Eurythmie wird die Erfahrungen unterstützen und erweitern.

Freitag, 14. März, 19.30 –21.30 Uhr

Samstag, 15. März, 10 – 18 Uhr