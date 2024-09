Doom an der Steige II

Celebrate a century of swabian doom! DAWN OF WINTER – NAEVUS – MIRROR OF DECEPTION.

3-mal feinster schwäbischer Doom! 3-mal über 33 Jahre Bandgeschichte!

Ein Jahrhundert schwäbischer Doom-Metal!

Das wird ein Fest, von vielen lange ersehnt, an einem Abend vereint – die Trilogie des schwäbischen Dooms! DAWN OF WINTER gelten sicherlich zu Recht als DIE Doom Metal Institution aus Deutschland. Gegründet im September 1990 unter anderen von Gerrit P. Mutz (SACRED STEEL), war es das Ziel der Band, Ihren Göttern SAINT VITUS, CANDLEMASS und dem Doom Metal im Allgemeinen zu huldigen. Im Jahre 1992 stieg mit Joachim „Bolle“ Schmalzried ein Bassist und mit Jörg M. Knittel (SACRED STEEL) dann auch endlich ein fester Gitarrist ein, der es Gerrit ermöglichte, sich von nun an ausschließlich dem Gesang zu widmen. Ende 1993 fand sich mit dem neuen Schlagzeuger Dennis Schediwy die bis heute bestehende Besetzung zusammen.

DAWN OF WINTER haben sich über die Jahre europaweit einen exzellenten Ruf erarbeitet. Zuletzt erschien 2018 das bis heute aktuelle Album „PRAY FOR DOOM“! NAEVUS war eine der ersten deutschen Doom-Bands in der Gegend gemeinsam mit Mirror of Deception und Dawn of Winter. NAEVUS, eine Band, die sich ebenfalls 1991 gegründet hat und damit auf 33 Jahre Bandhistorie zurückblicken kann. Naevus haben schon mit Doom-Größen wie Pentagram, St. Vitus, the Skull und Black Shape of Nexus gespielt als auch auf den berühmten Festivals Doom Shall Rise, Hammer of Doom und Low Frequency Assault.

Doommühlen mahlen bekanntlich langsam, aber wenn sie mahlen, dann zermahlen sie alles. So ist das auch beim noch jüngsten Tonträger „Heavy Burden“, der auf voller Länge überzeugen kann und nun auch schon wieder acht Jahre auf dem Buckel hat. Ein neues Album ist derzeit in Arbeit – so wird NAEVUS sicherlich auch den ein oder anderen neuen Song vorstellen. MIRROR OF DECEPTION wurden im Sommer 1990 in Göppingen von Michael Siffermann (Gesang/ Gítarre) und Jochen Fopp (Gitarre) gegründet. Ziel war stets die ureigene Interpretation eines Genres, welches gemeinhin als Doom Metal bekannt ist. Zahlreiche Inkarnationen, Veröffentlichungen und LIveauftritte quer durch Europa später stehen die Zeichen im 34. Jahr der Bandgeschichte erneut auf Sturm. Mit den Neuzugängen und zugleich alten Bekannten Pascal Schrade (Bass/ Gesang) und Uwe Kurz (Schlagzeug) sind die Arbeiten am mittlerweile 6. Album in vollem Gange. Eine Zusammenkunft mit den langjährigen Weggefährten Dawn of Winter und Naevus auf der Bühne gab es seit den 1990ern nicht mehr. Dieses Dreigespann kann zweifellos als Keimzelle der deutschen Doom Metal Szene betrachtet werden. Daher verspricht dies ein ganz besonderer Abend zu werden.