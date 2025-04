„Doppelpass on Tour“ geht in die nächste Runde: Erfolgsshow geht auch 2025 in die Verlängerung – Tickets für 50 zusätzliche Stationen ab Oktober erhältlich.

Die ERFOLGSSHOW „DOPPELPASS ON TOUR“ EROBERT FUSSBALL-DEUTSCHLAND

Bereits im Herbst 2024 ist der „Doppelpass on Tour“ nach der derzeitigen Sommerpause bis zum Jahresende wieder in 19 Städten unterwegs. Nach der Herbst-Tour geht das interaktive Bühnenprogramm 2025 weiter. Ab Januar stehen 21 neue Stationen in neun Bundesländern auf dem Programm. Gleichzeitig feiert das Erfolgsformat sein Bühnenjubiläum. Die Dopa“-Deutschlandreise „Doppelpass on Tour“ wird im fünften Jahr fortgesetzt. SPORT1 Moderator Thomas Helmer: „Ich habe früher die Rückennummer 5 mit Stolz getragen, jetzt geht unsere Bühnenshow ,Dopa on Tour‘ ins fünfte Jahr, was mich ebenso stolz macht. Wir sind ganz nah bei den Fans – mittendrin eben – und diskutieren auch mal hart, kontrovers und emotional. Mario Basler, Maik Franz und Peter Neururer, um nur einige Namen zu nennen, bringen zusätzlich Feuer und Leidenschaft rein.“

Die Nachfrage nach Tickets ist enorm und Karten für die insgesamt 50 Stationen sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. „Doppelpass on Tour“, die Event-Reihe zu Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1, wird seit 2021 von der Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH veranstaltet. Zum Team um den früheren Kapitän des FC Bayern München Thomas Helmer gehört als meinungsstarker Stammgast Mario Basler, Europameister von 1996 und Ex-Profi von Bayern München, Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern (Ausnahme sind die Shows in St. Ingbert und Bingen).

Unvergessliche Momente für die Fans beim „Doppelpass on Tour“: Stars zum Anfassen und leidenschaftliche, humorvolle Interaktion mit dem Publikum

Das Konzept hat sich bewährt: Alle Zuschauerinnen und Zuschauer kommen vor Ort mit ihren Stars in Kontakt, die Fußballprominenz ist buchstäblich zum Anfassen und diskutiert leidenschaftlich über aktuelle Themen, das Publikum wird direkt ins Geschehen hineinkatapultiert – sei es über Quizfragen, Mitmachaktionen oder wenn es darum geht, die eigene Meinung zu sagen. Am Ende steht ein unvergesslicher Abend, zumal immer wieder Local Heroes wie bei früheren Auftritten Ex-Arminia-Profi Ansgar Brinkmann und auch Klub-Bosse wie Alexander Rosen, ehemaliger Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, oder Otmar Schork, Sportchef des FC Magdeburg, vor Ort mit einbezogen werden.

Hitzig, witzig – und immer unterhaltsam: Reise durch die Fußball-Historie mit Fußballstars und prominenten Gästen

„Doppelpass on Tour“ nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten und skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des „Doppelpass“, seit 1995 die Bühne für die Protagonisten des deutschen Fußballs. Im typischen „Doppelpass“-Ambiente – auch das berühmte Phrasenschwein ist natürlich mit von der Partie – begrüßt Thomas Helmer, der auf SPORT1 aktuell den „Fantalk“ moderiert, auf den jeweiligen Stationen prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich, auch mit entsprechendem regionalem Bezug zum Veranstaltungsort. Mit ihnen plaudert er in der rund zweistündigen interaktiven Bühnenshow leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt– und bezieht natürlich auch das Publikum mit in die Talkrunde ein: von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer:innen bewegen.