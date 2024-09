Doris Reichenauer - Jetzt hat´s gschnacklt

Doris Reichenauer lässt die Lachmuskeln tanzen: Freche, authentische Comedy, die mitten ins Herz trifft!

Lachen, bis die Tränen fließen – das ist die Spezialität von Doris Reichenauer, bekannt aus „Dui do on de Sell“. In ihrem Solo-Programm präsentiert sie Alltagsgeschichten von den kleinen Katastrophen bis zu den großen Triumphen des Lebens – Doris nimmt alles ins Visier und verpasst jedem Thema ihre ganz eigene humorvolle Sicht.

Man glaubt fast, sie habe in das heimliche Tagebuch jedes einzelnen Fans geschaut. In der Zeit nach der Lebensmitte bleibt nicht nur Platz für Ruhe, sondern auch für einen humorvollen Rückblick auf die wilden Jahre. Aber bevor der Nostalgie Tür und Tor geöffnet werden, zeigt Doris, dass das Leben noch lange nicht vorbei ist. Mit einem charmanten Augenzwinkern bringt sie die Vorfreude auf all die kommenden Abenteuer auf die Bühne.

Das Publikum wird sich in vielen Lebenssituationen wiedererkennen und sich dabei ertappen, herzlich über sich selbst zu lachen. Hat’s jetzt gschnacklt?