Doro Götz Group • presented by IG Jazz

Die Band rund um die Sängerin Doro Götz präsentiert Standards des American Songbook sowie Eigenkompositionen der Bandleaderin charmant, musikalisch hochkarätig und manchmal mit einem Augenzwinkern. Hin und wieder schleicht sich gar ein Popsong im Jazzgewand ins Programm.

Bei den eher unbekannten Standards fragt man sich, warum man diese nicht öfter zu hören bekommt. Nicht umsonst gehören sie allesamt zu den “Favourite Songs“ der Band, die jedes der Stücke gekonnt und mit Liebe zum Detail arrangiert hat. Eine Zeitreise durch die verschiedenen Epochen des Vocal Jazz, in der den Großen des Genres wie z. B. Ella Fitzgerald oder Nancy Wilson gehuldigt wird.

Mit Bernhard „Böny“ Birk am Piano, Andreas Schäfer an der Gitarre, Veit Hübner am Bass und Hans Fickelscher am Schlagzeug hat die Sängerin Doro Götz arrivierte Musiker um sich geschart, die nicht nur ihr Instrument beherrschen, sondern auch gemeinsam auf höchstem musikalischem Niveau interagieren. Das Publikum erwartet eine vielfältige Bandbreite von Emotionen und Stilen des Jazz, die nicht nur Jazzliebhaber begeistert. Kurz gesagt: Nicht imitiert sondern inspiriert.