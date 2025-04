Dozentenkonzert

Wie gut spielen die Meister im Jazz?

30 Jahre ist es her, dass am Heidenheimer Werkgymnasium der erste Bandworkshop stattgefunden hat. Begründet hat die Reihe die WeG-Jazzband unter Leitung von Joachim Kocsis in Kooperation mit der HG BigBänd, die Werner Glatzle geleitet hat. Waren beim ersten Mal nur diese beiden Schulen beteiligt, so ist der Jazzworkshop heute offen für alle musikalisch Aufgeschlossenen, die an zwei Tagen ihr Gefühl für den Jazz verfeinern wollen. Mit Regina Heiß hat man nun auch eine Dozentin für Jazz-Gesang gefunden. So wie der Jazzworkshop ist auch das abschließende öffentliche Konzert der Dozenten zu einer guten Tradition geworden – die Meisterrunde sozusagen. Alle, die auf der Bühne spielen, sind dem Publikum von Jazz Heidenheim gut bekannt und auch miteinander in stetem musikalischen Kontakt, so dass man an diesem Abend viel Spielleidenschaft und Jazz von bester Qualität erwarteten darf. Dies auch deswegen, weil im Publikum immer einige Schüler und Schülerinnen des Workshops hören wollen, was die Dozenten und die Dozentin so drauf haben. Es spielen Martin Sörös - Flügel,, Chris Braun - Trompete, Jan Prax - Saxophon, Jan Jäger - Posaune, Andy Schmid - Bass, Felix Schrack - Schlagzeug und Regina Heiß - Gesang.