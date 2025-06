Die Ellwanger Droschkenlinie nimmt wieder Fahrt auf!

Eine Kutschfahrt der besonderen Art lädt nach Ellwangen ein. Begeben Sie sich auf eine kurzweilige Rundfahrt durch die historische Altstadt von Ellwangen, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. In der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr dreht die Droschkenlinie ihre Runden durch die Innenstadt und der Zustieg an der Haltestelle ist in regelmäßigen Abständen möglich.

Der Preis pro Person und Fahrt beträgt 2,00 €. Tickets erhalten Sie direkt beim Kutscher.

Abfahrt:

Haltestelle der Droschkenlinie vor der Tourist-Information am Fuchseck.