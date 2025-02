EHL und Band

EHL -das Kürzel der drei Vornamen des Gründers und Frontmanns der Band, steht für Edgar Heinz Ludwig !

Der Österreicher, der schon seit vielen Jahren im Schwabenland lebt[ bringt dem Publikum die österreichische Rock und Pop Kultur nahe!

Lieder von Ambros, Fendrich, Danzer, Hubert v. Goisern, der EAV usw. Ein Programm, das man in der Vielfalt eher selten zu hören bekommt!

Begleitet wird Eddy, so sein Spitzname, von zwei hochkarätigen Kollegen, Harry Seeger als herausragender Solo Gitarrist in der Region seit vielen Jahren bestens bekannt und Peter Funk am Kontrabass und Percussion.

Ein Schmankerl

Für alle, die gerne Austro Rock und a bißl "Schmäh" mögen.

Ein weiteres Schmankerl ist das Alb Grusical.

Der Austro Schwabe, wie er sich selbst tituliert, liebt es besonders mit verschiedenen Dialekten zu spielen!