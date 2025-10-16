Esther Graf hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer der außergewöhnlichsten Künstlerinnen im Deutschpop entwickelt.

Momentan verzeichnet die Österreicherin mehr als 60 Millionen Audiostreams, über 6 Millionen Views ihrer Videoclips und über 800k monatliche Spotify-Hörer:innen, die sie in den letzten Monaten auf ihren Maximum-Energy-Auftritten auf den wichtigsten Sommerfestivals und eigener Headline Tour im Oktober 2024 begeistern konnte.

Eine buchstäblich mitreißende Live Atmosphäre, die Esther Graf authentisch im nach vorne gehenden Power-Sound hüllt. Auf ihrem Debütalbum „happy worstday“, welches Mitte 2024 erschien, präsentiert sich Esther Graf so punkig, wie ihre Fans sie noch nie vorher erlebt haben. Und auch inhaltlich beschäftigt sich die Wahl-Berlinerin zu einem catchy Crossover aus Pop, Punk und Urban-Einflüssen mit persönlichen Themen, die man bisher noch nicht von ihr gehört hat.