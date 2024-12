Seit mehr als 20 Jahren ist die Indie-Rock-Gruppe Efterklang der Liebling von Fans wie Kritiker*innen gleichermaßen! Dabei hat sich das dänische Trio immer wieder verwandelt und seine Erkundungstouren in den Bereichen Sound und Musik stets weiter vorangetrieben. Jetzt melden sich Efterklang mit ihrer ersten neuen Musik seit 2021 zurück und schlagen mit der Single "Getting Reminders" ihr nächstes klangliches Kapitel auf. Unterstützt werden sie dabei von Zach Condon von Beirut an der Trompete. Der Track ist darüber hinaus zentraler Bestandteil der Dokumentation "Efterklang: The Makedonium Band" und der Ankündigung einer ausgedehnten Europatournee, die sowohl die neue Musik als auch das 20-jährige Bestehen der Band feiern wird. Beim neuen und sehr intimen Stück übernehmen Casper Clausens Gesang und Akustikgitarre die Führung und Condons Spiel trägt wunderbar zu dem warmen und fesselnden Klangteppich bei.

"Getting Reminders" ist ein Lichtblitz, ein Dominoeffekt von Gefühlen durch eine einfache Erinnerung, wie ein Foto, ein Wort oder eine Begegnung mit der Liebe. Clausen spürt darin „eine dunkle und hochpolitische Kraft, die uns auseinanderreißt, quer durch Land und Kultur. Ich möchte mich daran erinnern, dass es eine Landschaft jenseits und zwischen uns allen gibt, in der wir frei sind, einander zu begegnen.“

Zeitgleich zur Single erscheint der neue Dokumentarfilm "Efterklang: The Makedonium Band" des preisgekrönten Regisseurs Andreas Johnsen, der die Band dabei begleitete, wie sie eine Woche in Nordmazedonien verbringt und eine Gruppe lokaler Musiker zusammenstellt, um eine Performance vor dem architektonisch bemerkenswerten Unabhängigkeitsdenkmal Makedonium zu gestalten. Er dokumentiert dabei eine Tour durch die einheimische Musikwelt und bietet einen faszinierenden Einblick in den kreativen Prozess der immer auf Entdeckungsreise befindlichen Band.

Seit 2003 haben Efterklang eine lange Liste von gefeierten Alben veröffentlicht und sind mit ihrem integrativen und experimentellen Sound, der auf innovative Weise Elemente aus Pop, Indie-Rock, Post-Rock und elektronischer Musik miteinander verbindet, international unterwegs gewesen. Jetzt führte sie ihr Weg eben auf den Balkan und tief in eine lebhafte musikalische Tradition. Eine Erfahrung, die sie im April kommenden Jahres auf ihrer ausgedehnten Tour mit ihren Fans teilen wollen.