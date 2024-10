Ein Mord wird angekündigt

Originaltitel: Scherz beiseite - für die Bühne bearbeitet von LESLIE DARBON

Deutsche Fassung von RUTH MUELLER-EISLER

Einmalige Bekanntmachung! Am Freitag, dem 13. Oktober, findet um 19:00 Uhr in Chipping Cleghorn ein Mord statt. Tatort: Little Paddocks – Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen.

Die Anzeige in der Lokalzeitung versetzt das kleine, idyllische Dorf in Aufregung. Die Bewohner des Hauses Little Paddocks halten dies zunächst für einen Scherz, versammeln sich dann aber zur angekündigten Zeit im Salon. Als die Uhr 19:00 schlägt, wird das Haus plötzlich dunkel. Es fallen Schüsse, und als das Licht wieder angeht, liegt eine Person tot auf dem Boden - allerdings nicht Letita Blacklock, Besitzerin des Hauses, die scheinbar das Ziel war.

Miss Marple, die berühmte Detektivin, die zufällig im Dorf zu Besuch ist, nimmt sich des Falles an. Sie beginnt, die komplizierten Beziehungen und Geheimnisse der Hausbewohner zu entwirren, um herauszufinden, wer den Mord wirklich angekündigt hat und warum. Bis ein weiterer Mord geschieht.

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint. Und in der jeder Scherz die Wahrheit verbirgt, die nur darauf wartet, enthüllt zu werden...