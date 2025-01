Ein musikalischer Spaß

La Tabatière

Lorenzo Gabriele, Traversflöte

Rebecca Raimondi, Violine

Evan Buttar, Violoncello

Ende des 18. Jahrhunderts entsteht ein neuer, grenzüberschreitender „europäischer“ Musikstil: der Klassizismus. Ob für großes Orchester oder für kleine Kammerbesetzung – in den großen städtischen Zentren Paris, Wien, Mannheim und London wird jetzt auf Basis neuer formaler und struktureller Prinzipien komponiert: Linearität, Balance und Symmetrie. Mit einer Auswahl an Werken in Trio-Besetzung führt dieses Konzert auf eine musikalische Reise durch das Europa der Klassik – von den melodischen und rhythmischen „Divertimenti“ Franz Joseph Haydns über das anmutige, lebhafte Trio von François Devienne und das elegante, fast romantische Trio von Carl Stamitz bis hin zum bestechenden Werk Ignazio Raimondis. Zuletzt sorgen Ausschnitte von Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ – transkribiert für Trio mit Flöte, Violine und Violoncello – für Entzücken.