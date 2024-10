Einführung in die digitale Tourenplanung für Wanderungen und Radtouren

mit Roman Hofmann

In Kooperation mit dem ADFC Kreisverband Göppingen

Sie wollen sich auf individuell gestalteten Routen mit dem Fahrrad oder zu Fuß in der freien Natur bewegen? Die Papierkarte hat dafür nicht ausgedient, jedoch in neuerer Zeit für die Navigation merklich an Bedeutung verloren. Ihre Wunschtour erstellen Sie mit einer entsprechenden Planungssoftware auf Ihrem PC. Die so generierte Tour wird anschließend auf eine entsprechende Smartphone-App oder ein Navigationsgerät übertragen und leitet dann Radfahrende und Wanderer zielsicher und komfortabel auf unbekannten Wegen und Pfaden im Gelände ans Ziel.

Wie die „Digitale Navigation“ im Zusammenspiel von PC, GPS-Gerät oder mit geeigneter Smartphone App funktioniert, erfahren Sie bei diesem Einführungs-Vortrag. Hierzu sind keine Vorkenntnisse notwendig. Nach Vermittlung der Grundlagen „Digitaler Tourenplanung“ werden die aktuellen Planungsprogramme „Garmin BaseCamp“ und „Komoot“ vorgestellt, mit denen individuelle Touren auf dem PC entwickelt werden können. Durch den Vortrag erhalten Sie Einblick in die digitale Tourenplanung und soll Sie in die Lage versetzen, das für Ihre Zwecke am besten geeignete Planungsprogramm oder die beste Smartphone App zu finden.

Für den weiterhin klassischen Papierkarten-Nutzer wird anhand der Smartphone-App „BW Map mobile“ und der „ADFC Karten App“ vorgestellt, wie man sich mit vereinfachter digitaler Navigation während der Tour auf vorhandenen Wegen zuverlässig orientieren kann.

Zur Vertiefung des Themas empfehlen wir das „Praxisseminar digitale Tourenplanung für Radfahrende und Wanderer mit KOMOOT“. Anhand praktischer Übungen erlernen Sie die Erstellung von Touren auf dem eigenen Notebook.

(Kurs-Nr.: 11508 )