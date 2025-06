Emil und die Detektive - Musical

Musical-Factory Juniors präsentieren:

1929: Emil Tischbein soll seiner Großmutter ganze 140 Mark nach Berlin mitbringen. Doch auf der Fahrt dorthin wird das Geld von einem fiesen Ganoven geklaut. Zur Polizei kann er nicht gehen; denn er hat in seiner Heimat etwas ausgefressen. Er muss sich also selbst um die Sache kümmern. Zum Glück trifft er in der großen Stadt auf eine Bande mutiger Kinderdetektive, die ihm zur Seite stehen. Gemeinsam werden sie dem zwielichtigen Herrn Grundeis schon das Handwerk legen.

Im Juli 2025 werden die Musical-Factory Juniors in die Rollen von Emil Tischbein und Co. schlüpfen, um Ihnen den Klassiker von Erich Kästner als flottes Musical für die ganze Familie zu präsentieren.

Die Juniors, 45 Kinder von 8 - 14 Jahren, proben seit September 2024 unter der Leitung von Alena Fischer und Gabriel Kowak fleißig für ihren großen Auftritt.

Aufführungen:

Freitag, 04.07.2025 - 19 Uhr

Samstag, 05.07.2025 - 15 & 19 Uhr