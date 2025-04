Emily Brimlow ist eine fesselnde kanadische Singer-Songwriterin, deren Musik nahtlos Indie-Pop, Folk und Küsten-Vibes verbindet und sich durch ihren gefühlvollen Gesang und ihre tief introspektiven Texte auszeichnet. Mit Millionen von Streams auf Plattformen wie Spotify erregte Emily zunächst Aufmerksamkeit mit ihrer bahnbrechenden Single *1 Fall In Love Too Easily*, die einen viralen Moment auf Instagram hatte, gefolgt von Fan-Favoriten wie *Calling Me Home*. Ihre Musik hat das Publikum weltweit begeistert.

Bekannt für ihre fesselnden Live-Auftritte, hat Emily die bemerkenswerte Fähigkeit, eine intime, unvergessliche Atmosphäre zu schaffen und die Zuhörer in das Herz ihrer Songs zu ziehen.

Auf ihren ausgedehnten Tourneen durch die USA und Kanada teilte Emily die Bühne mit bekannten Künstlern wie Teddy Swims und Ziggy Alberts. Sie ist bei Ineffable Records unter Vertrag und wird in diesem Herbst ihre mit Spannung erwartete EP *Burnt* veröffentlichen, mit noch mehr Musik am Horizont in der neuen