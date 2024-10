End of Me, ist eine deutsch-mexikanischen Rockband aus Stuttgart. Uns gibt END OF ME seit 2018 und sie spielen eigene Songs in Richtung Alternative Rock/Metal mit weiblichem Gesang.

Irgendwo zwischen Evanescence, Korn und Breaking Benjamin haben sie ihren eigenen Sound gefunden und verknüpfen groovende Rhythmen mit melodischem Gesang. Livetechnisch haben sie schon in vielen

Locations in Stuttgart und Umgebung gespielt.