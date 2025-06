Ensemble Divertimento

Im August probt das Bläserensemble Divertimento auf Schloss Kapfenburg. Die meisten Mitglieder haben die Musik nicht zu ihrem Beruf gemacht, sondern pflegen das Instrumentalspiel aus Freude am eigenen musikalischen Gestalten. In ihren Heimatorten wirken sie in großen Sinfonieorchestern mit. Alle führt der Spaß an der Harmoniemusik und an der kammermusikalischen Betätigung zusammen. In regelmäßigen Arbeitszyklen treffen sich die Musiker nun schon seit 1984 mindestens einmal jährlich an wechselnden Orten.