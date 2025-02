Eröffnung "Transformations-Ausstellung"

Am 12. März 2025 ab 18 Uhr wandert die Transformations-Ausstellung in den Palais Adelmann nach Ellwagen. Sie zeigt den beeindruckenden Wandel von 16 regionalen Unternehmen aus der Automobil- und Maschinenbaubranche. Die Ausstellung bietet spannende Einblicke in die erfolgreichen Transformations-Geschichten dieser Unternehmen, die sich durch innovative Ansätze in den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und Mitarbeiterqualifizierung zukunftssicher aufgestellt haben.