Eröffnungsveranstaltung Sommer in der Stadt mit Amelie & Tobi

Amelie & Tobi Comeback-Konzert

Amelie & Tobi sind zurück! Er: Gitarrist (Bolz & Knecht, Beidsaitig), sie: Schauspielerin und Sängerin (u.a. Grips-Theater, Berlin). Die beiden lernen sich 2006 in der „fabelhaften Band der Amelie“ kennen. Und weil sie direkt auf derselben Frequenz swingen, machen die beiden ein Duo daraus. Nach einer offenen, langjährigen musikalischen Fernbeziehung sind nun beide wieder vereint in heimischen Gefilden. Hier sind zwei Profis am Werk: Tobis lässiger, swingender Groove trifft auf Amelies soulige Stimme. Die zwei sind ebenso einzigartig wie ihre gemeinsamen Kompositionen. Ohrwurm-Melodien, ausdrucksstarke Texte, erfrischend lebendig!