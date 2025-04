Erbeerkäse - Der Trashtv Podcast

Nach dem Riesenerfolg ihrer Tour 2024 lassen sich die TrashTV-Liebhaber vom Erdbeerkäse Podcast nicht lumpen und setzen 2025 noch einen drauf: "Strawberry Cheese Forever Ever – EUROPA TOUR 2025" heißt das glanzvolle Spektakel, das die drei Trashologen Tim, Colin und Mark – allesamt Gesichter der Hamburger Rocket Beans -endlich auch auf internationalen Boden führt. Mit Wien steht dieses Mal nämlich eine nicht-deutsche Stadt auf dem Tourplan. Damit erfüllt sich der Traum von „Europa“ (oder zumindest von einem Hauch davon).

Wer 2024 dabei war, weiß, was auf ihn zukommt – und wer es verpasst hat, sollte sich schleunigst Karten sichern. Mit Scharfsinn und Schmäh sezieren die Hosts alles, was der TrashTV-Kosmos hergibt. Aber das ist noch nicht alles:

- TrashTV-Tiefsinn: Von „Reality-Helden“ bis „Scripted-Desaster“ – hier bleibt kein Thema unangetastet.

- Show-Einlagen: Ein bisschen Glitzer, ein bisschen Drama, ein bisschen „Oh Gott, was machen die da?“

- Interaktion satt: Quizzen, Mitfiebern und Fragen stellen – wer im Publikum sitzt, ist Teil der Show (zumindest wer möchte – beruhigt euch).

- Das europäische Flair: Wien, Baby! (Und ja, das rechtfertigt den Titel!)

Schnapp dir deine Tickets und sei dabei! „Strawberry Cheese Forever Ever – EUROPA TOUR 2025“ ist nicht nur ein Name, sondern ein Versprechen: Trash. Comedy. Entertainment. FOREVER EVER.