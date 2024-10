Nach dem Tod seines engen Freunds Jens-Peter Abele hatte Eric Gauthier die Auftritte mit seiner Band für zwei Jahre ruhen lassen. „Ich hatte die Lust verloren, live aufzutreten, nachdem Jens-Peter Abele gestorben ist, schrieb aber in meiner Freizeit zu Hause weiter an neuen Songs“, beschreibt er die Zeit des Übergangs. „Aber jetzt ist es an der Zeit, wieder ins Rampenlicht der Musikbühne zu treten und Menschen durch Musik glücklich zu machen. Und zwar in meinem Zuhause: dem Theaterhaus Stuttgart.“

Mit Vitek Spacek ist inzwischen ein neuer Gitarrist an Bord und die Jungs freuen sich darauf, endlich wieder mit ihrem Musikmix aus Britpop, Rock und Singer-Songwriter loszulegen. Aber Eric und seine Band covern nicht, nein, sie präsentieren eigenes Songmaterial. Eric Gauthier: „Alle Songs sind von mir selbst geschrieben, ältere und viele neue!“

Das erste Konzert von Eric Gauthier & Band in der neuen Besetzung findet am 29. November 2024 im – wo sonst? – Theaterhaus Stuttgart statt.

Als special guest hat sich die Cellistin Krassimira Krasteva (Stuttgarter Philharmoniker) angesagt. Support Act ist Singer Songwriter Nasim Kholti.

Eric Gauthier - Voc + Guit

Vitek Spacek – Guit

Rainhardt Albrecht-Herz – Drums

Friedrich Kienle – Bass

Marquis de Schoelch - Key