Erzählen, eine Kunst?

Masterclass-Workshop mit Michel Hindenoch

Der Workshop basiert auf Michel Hindenochs Buch Conter,un art?, in dem er sehr genaue Analysen veröffentlicht hat, die lange studiert und praktiziert wurden. Michel Hindenoch ist in der Regel nicht bereit, kurze Workshops zu geben, denn die Kunst des Geschichtenerzählens verbietet sich gegen jede Oberflächlichkeit und erfordert das seltenste und wertvollste Gut unserer Zeit: eben die Zeit. Zeit, um in die Tiefe zu gehen, um die persönliche erzählende Sprache zu entdecken, ihre strukturierende Kraft für den:die Erzähler:in und die Macht ihrer evokativen Kraft für die Zuhörenden.

Für uns komprimiert Michel Hindenoch den Unterricht und geht auf die fünf grundlegenden Ressourcen für die Kunst des Geschichtenerzählens ein: fühlen, erinnern, träumen, sprechen, teilen. Er erklärt, wie man diese Ressourcen aktiviert und kultiviert.

Der Workshop gliedert sich in vier Teile:

1. Beispiele von Erzählungen

2. Vorträge und theoretischer Austausch

3. Übungen zur Erkundung und Verankerung

4. Feedback zu den Übungen (Auszüge aus den Erzählungen)

Der Workshop ist auf Französisch und Deutsch. Bei der Suche nach der Sprache der inneren Bilder und der Musikalität des Erzählflusses ist der Sprachwechsel kein Hindernis.

Michel Hindenoch ist einer der bekanntesten Erzählkünstler Frankreichs und hat dort zur Wiederbelebung des Märchens beigetragen.