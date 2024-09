Erziehen - Lachen - Stressfrei sein! Ein "AHA-Abend" für Eltern

Die Freude am Elternsein (wieder) finden

Eltern sein kann schön sein…aber auch sehr anstrengend. Wir wollen alles richtig machen, unsere Kinder aufs Beste unterstützen und begleiten und verbiegen uns oft unter Ansprüchen, die zu hoch angesetzt sind.

Kinder brauchen Eltern, die authentisch sind. Die ihren eigenen Weg und Stil haben, mit ihnen und den täglichen Anforderungen umzugehen. Die in der Lage sind, zu entscheiden und zu kraftvoll zu handeln.

Wie sie die Freude am Elternsein, am Erziehen, Begleiten und Leben mit unseren Kindern auf ihre ganz persönliche Art mit Unterstützung der Evolutionspädagogik® humorvoll (wieder)finden, das erfahren Sie an diesem Abend.