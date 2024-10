Es war die Nachtigall und nicht die Lerche

Shakespeares „Romeo und Julia“ ist die mit Abstand berühmteste Tragödie der Weltliteratur. Es ist die Geschichte um die verhinderte Liebe zweier junger Menschen, ihre miteinander verfeindeten Familien und den tragischen Ereignissen, denen sie schließlich zum Opfer fallen. Sergej Prokofjew bekam vom Bolschoi-Theater den Auftrag, ein Ballett zu dem Sujet von „Romeo und Julia“ zu komponieren. Die Uraufführung fand 1938 am Theater in Brünn statt. Das Werk begründete Prokofjews Weltruhm und prägte sein gesamtes Schaffen.

Die in Leonberg lebende Pianistin Kyoko Sawada erhielt ihre erste künstlerische Ausbildung in ihrer Heimat Japan und erweiterte diese an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock bei Prof. Bernd Zack. Neben dem Klavier-Kammermusik-Studium schloss sie die Solisten-Klasse im Fach Klavier mit Auszeichnung ab. Eine rege Konzerttätigkeit prägt seither ihr künstlerisches Schaffen.

Beate Saegner studierte Violine an der Musikhochschule Trossingen. Eine Schauspielausbildung erhielt sie bei CreArte in Stuttgart. Sie unterrichtet an der Musikschule Renningen in den Fächern Violine und Musiktheater und tritt in zahlreichen literarisch-musikalischen Projekten auf.