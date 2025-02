Escape from Wonderland | And Phobos falls | Insane Perception

ESCAPE FROM WONDERLAND

Seit November 2023 ist das Debütalbum „Pieces“ der Stuttgarter auf dem Markt und seitdem hat sichin der Band einiges getan. Mit zwei neuen Mitgliedern in der Kombo ließen die Jungs ihrem Albumrelease eine umfangreiche Festivaltour folgen, in der sie den brandneuen Release auf den unterschiedlichsten Bühnen präsentierten. Und während das Album noch kaum ein Jahr alt ist und die Songs gerade zum ersten Mal live gespielt wurden, verschwendet die Band keine Zeit und arbeitet bereits akribisch an neuem Material – wieder in Zusammenarbeit mit Nils Lesser (Cypecore) von Vaultroom Productions. In Anknüpfung an den ersten Release „Pieces“ entwickelt sich Escape From Wonderland, dank neuer Einflüsse innerhalb der Band, kontinuierlich weiter. Mit dem jungen Virtuosen Joshua hinter den Drums und dem Vollblutmusiker Kim am Bass öffnen sich neue Möglichkeiten und Richtungen, die die Band einschlagen kann und wird. Escape From Wonderland richtet den Blick nach vorne: emotionaler, härter, besser.

AND PHOBOS FALLS

Im Schnellfeuer-Modus haben die Jungs der Stuttgarter Metalcore Band AND PHOBOS FALLS seit ihres Label Vertrages Ende 2018 bei Frozen-Heart-Music 4 Singles veröffentlicht, die bis heute alleine auf Spotify zusammen knapp eine halbe Millionen Streams erreichen konnten. Die äußerst eingängigen und melodischen Songs beinhalten den für die Band typischen zweistimmigen Gesangsmix aus Clean/Guttural, welche auch zunehmend elektronischen Einfluss erfahren. „Clean Gesang agiert als Kontrast zu den heiseren Shouts und Growls, drückende, kompakte Passagen wechseln sich mit melodischen Momenten ab und der Synthesizer als Ersatz für die zweite Gitarre mengt dem Ganzen noch elektronische Elemente hinzu, welche für mehr Eingängigkeit sorgen.“ – HELLFIRE MAGAZIN

Auch inhaltlich bieten die Songs einiges. Infragestellung der Gesellschaft, die Thematisierung von sozialem Druck in einer Leistungsgesellschaft, als auch Tabuthemen wie Ausgrenzung und das Auseinandersetzen mit eigenen Ängsten und innerer Zerrissenheit sind das Thema der oft gezielt provokanten Songs. Insgesamt bieten And Phobos Falls unverwechselbare und authentische Musik von leicht bis hart, die zwar nicht eindeutig dem Metalcore zuzusprechen ist, aber genreübergreifend großen Zuspruch erfährt. Die Bezeichnung „Phobos“ steht einerseits für den Mond des Mars, der um diesen kreist und in ferner Zukunft mit diesem kollidieren wird. Zum anderen stellt es eine Anlehnung an die Ängste/Phobien der Menschen in der heutigen Gesellschaft dar.

INSANE PERCEPTION

Gegründet im Jahr 2022, präsentiert Insane Perception einen kraftvollen Metalcore mit Nu-Metal-Einschlägen. Die fünfköpfige Band setzt auf eine explosive Mischung aus Scream und Clean Vocals, durchzogen von harten Breakdowns und melodischen Höhepunkten. Mit einem klaren Fokus auf "in-your-face" Songs liefert die Band rohe Intensität und mitreißende Live-Auftritte. Insane Perception verspricht eine aufregende Show, die Fans von harten Klängen und eingängigen Melodien gleichermaßen begeistern wird.