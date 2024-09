Essbare Wildpflanzen im Herbst

Grün in Hülle und Fülle bieten die Wildpflanzen auch im Herbst, außerdem Samen und leckere Herbstfrüchte. Wir wollen auf dieser Exkursion die Wildpflanzen an ihrem Naturstandort kennenlernen. Wir werden sie bestimmen, einordnen und kosten. Es gibt Empfehlungen für die Verwendung von Wildpflanzen und für ihre Zubereitung. Für Anfänger:innen – Fortgeschrittene Dauer ca. 2,5 h Maximal 15 Teilnehmer Bitte melden Sie sich schriftlich per Email an. info@christine-volm.de Bitte mitbringen: – Getränke oder Verpflegung bei Bedarf – wetterfeste Kleidung und Schuhe – Wer mag: Stift und Notizblock – Wer hat: Lupe und Bestimmungsliteratur Bitte beachten: Hunde können leider nicht mit auf Exkursion kommen.