Der neue Short-Story-Band von Etgar Keret zeigt den israelischen Schriftsteller, wie er die Schrecken unserer Zeit in absurde, surreale und berührende Geschichten verwandelt. In seinem Band »Starke Meinung zu brennenden Themen« entwirft er mit Originalität, Humor und tiefer Menschlichkeit apokalyptische Szenarien, die existenziellen Fragen des Lebens nachspüren. Und er schafft Welten, in denen man nur einmal »Ich liebe dich« sagen darf und unser letztes Wort »Badminton« lautet. Keret präsentiert uns eine weitere unwiderstehliche Halluzination in Buchform, die das Leben feiert. Geboren 1967 in Ramat Gan, Israel, ist er einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Israels. Seine Short-Story-Bände sind Bestseller und werden in 40 Sprachen übersetzt. Sein Band »Tu’s nicht« wurde mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet. Etgar Keret schreibt auch Drehbücher und Graphic Novels. Er lebt mit seiner Familie in Tel Aviv.