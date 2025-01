Die israelische Soziologin und Autorin Eva Illouz gehört zu den bedeutendsten Denker:innen der Gegenwart, hat nach dem Überfall der Hamas auf Israel in vielen Interviews und Texten zur Situation in Israel und Palästina Stellung bezogen und die Regierung Netanjahu scharf kritisiert. Gleichzeitig verteidigt sie das Existenzrecht Israels und prangert den in der Gesellschaft aufkeimenden Antisemitismus an. Fragen wie warum Liebe weh tut, warum sie endet und wie der Kapitalismus unsere Beziehungen und Emotionen durchwirkt, untersucht sie in ihren Büchern seit vielen Jahren erhellend. Am 4. Februar 2025 hält Eva Illouz – nach Daniel Kehlmann und Liao Yiwu – die dritte Stuttgarter Zukunftsrede. Eva Illouz ist Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität Jerusalem sowie Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et de science politique, École des hautes études en sciences sociales, Paris. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Anneliese Maier-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung, sowie den Aby Warburg-Preis der Stadt Hamburg und den Frank-Schirrmacher-Preis.

Im Anschluss an die einstündige Rede kommt die Philosophin und Journalistin Catherine Newmark mit Eva Illouz ins Gespräch.

Nach der Veranstaltung lädt die Stadt Stuttgart zum Empfang ein.