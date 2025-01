Fragen Sie Eva Illouz! Ihre Arbeiten sind schillernd, ihre Beobachtungen treffsicher, die Analysen anregend: Bereits am Abend der Zukunftsrede haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an Eva Illouz auf Kärtchen zu notieren und abzugeben. Auch bei den folgenden Tagesveranstaltungen mit Schülerinnen und Studierenden werden Fragen gesammelt. Und am Abend des 6.2. besteht ebenso die Gelegenheit, Ihre Fragen an die Soziologin und Autorin der dritten Stuttgarter Zukunftsrede zu richten. Felix Heidenreich, Moderator, Politikwissenschaftler und Philosoph, wird die eingegangenen Fragen im Vorfeld sammeln und eine Auswahl für den Abend mit Eva Illouz im Literaturhaus vorbereiten.