Eva Zalenga & Doriana Tchakarova - Arienabend aus Oper und Operette

Eva Zalenga ist Preisträgerin und Publikumspreisträgerin sowohl des Deutschen Musikwettbewerbs 2023 als auch beim SWR Junge Opernstars Wettbewerbs 2023. Zudem ist sie Preisträgerin des Bundeswettbewerbs für Gesang in Berlin, der Vienna International Music Competition und des internationalen Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Gebürtig aus Biberach (Baden-Württemberg), absolvierte sie ihr Gesangstudium an den Musikhochschulen in Dresden und Leipzig und erhielt wichtige Impulse durch Meisterkurse bei Vesselina Kasarova, Rudolf Piernay, Christine Schäfer und Hedwig Fassbender. 2024 erscheint ihre Debüt CD gemeinsam mit der Pianistin Doriana Tchakarova, welche u. a. Weltersteinspielungen beinhaltet.

Doriana Tchakarova ist als Pianistin international erfolgreich, Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe und ihre CD-Einspielungen wurden mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Sie wurde im bulgarischen Varna geboren. An der Musikhochschule Stuttgart absolvierte sie ihr Bachelor - und Masterstudium im Hauptfach Klavier bei Prof. Fernande Kaeser sowie Prof. Friedemann Rieger und studierte in der Liedklasse von Prof. Konrad Richter. Sie ist Dozentin für Gesangskorrepetition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Bei zahlreichen Gesangs-Meisterkursen und internationalen Gesangswettbewerben ist sie eine gefragte Korrepetitorin.

„WENN ICH MIT DEM TALENT …. „ - ein etwas vergnüglicher Abend- so lautet ihr Programm für den Konzertabend in Donzdorf. Freuen wir uns also auf einen vergnüglichen und .. Abend im Saal der Stadthalle Donzdorf