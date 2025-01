Prüfungsvorbereitung mal anders: ABSCHLUSSKLAR macht fit für die Prüfungsthemen im Fach Deutsch an (Werk-)Realschulen. Wir laden die Menschen ein, die die Bücher geschrieben haben, und fragen sie alles, was ihr wissen müsst!

Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieder: Nachprüfungen in Mathe und Latein. Ausgerechnet beim strengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann – und Beate. In diesen Wochen erlebt Frieder alles: Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ewald Arenz hat englische und amerikanische Literatur und Geschichte studiert. Er arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Ins Gespräch mit Ewald Arenz kommt Tilman Rau, Dozent für literarisches Schreiben am Literaturhaus.

Dauer: 75-90 Min.