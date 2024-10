Expect a tiger

In dem dunklen Raum steht eine hell erleuchtete Küche, davor ein langer Tisch für das Publikum. Auf der Speisekarte: vier Gänge und Geschichten über die harte Arbeit in den Catering-Küchen. Nadja Duesterberg ist Theatermacherin und Köchin. An diesem Abend macht sie sichtbar, was sonst im Verborgenen bleibt: wie viel Arbeit es macht, einen schönen Abend zu gestalten – sei es im Theater oder in einem Restaurant. Gleichzeitig zeigt sie, wie viel Potenzial in einer solchen Zusammenkunft steckt. In jedem Anwesenden, in jedem Gang, in jeder Geste. Erkennbare Verbindungen werden geknüpft. Aus Fremden werden Verbündete, aus Kollegen werden Freunde, aus Gästen wird eine Gesellschaft.