Experimentieren mit gefundenen Substanzen

Workshop für Kinder von 6 bis 9 Jahren mit der Künstlerin Boglárka Balassa

Wir stellen Papier aus recyceltem Material her und färben es mit Pflanzen.

Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle in der künstlerischen Arbeit von Boglárka Balassa, bei der sie mit gefundenen Materialien arbeitet. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht belastet. Der Workshop lädt ein, zu erfahren, was es bedeutet, Materialien mit den eigenen Händen herzustellen, und zu sehen, welche Farben die Natur uns schenken kann.

Der Workshop beginnt mit einer spielerischen Einführung, bei der das Material in einer Box mit den Händen erfühlt wird. Anschließend wird die Erfahrung in Form einer Zeichnung zu Papier gebracht: Wie fühle ich mich mit dem Material? Was ist die Form, was könnte sie sein? Wie kann ich

die Erfahrung ausdrücken? Danach geht es in den Prozess des Papierschöpfens und Färbens: Es können verschiedene Färbepflanzen ausprobiert werden – Wurzeln aus Armenien und Färbepflanzen, die im Winter saisonal sind, wie Efeu.

Von Boglárka Balassa ist bis 19. Dezember die Ausstellung Colours Under Our Steps im Rahmen des Projekts FreiRaum bei uns zu sehen.