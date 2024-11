In ihrem True-Crime & Paranormal Activity Podcast "Eyes in the Dark" sprechen Laura und Sarah über die unglaublichsten Verbrechen aller Zeiten. Insbesondere werden unbekanntere Fälle behandelt – ganz egal ob gelöste Verbrechen oder rätselhafter Cold Case. Serienmörder, Psychopathen, die "liebende" Ehefrau oder der vermeintlich nette Nachbar – hier gibt es alles, was das Herz eines waren True-Crime-Fans höherschlagen lässt. Dazu gibt es am Ende jeder Folge die Rubrik "Gänsehaut to go" bei der ein paranormales Erlebnis aus der Community präsentiert wird.

Im Dezember 2024 könnt ihr Eyes in the Dark live auf der Bühne erleben. Bereitet euch auf Gänsehaut pur vor, wenn Laura uns Sarah euch in die Welt der Verbrechen und paranormalen Ereignisse entführen.