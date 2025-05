Fin Greenall ist ein Enthusiast. Mehr, als man von jemandem erwarten würde, der bereits mehr als zehn Alben veröffentlicht hat. Er hat bereits anderthalb Leben voller harter Arbeit und harter Auftritte in der elektronischen, akustischen und sogar der Popmusik hinter sich – sein Enthusiasmus sprudelt wie bei jemandem, der halb so alt ist wie er und zum ersten Mal den Rausch des musikalischen und kulturellen Engagements entdeckt.

Fin, der derzeit in Berlin lebt, wurde in Cornwall geboren, wuchs aber im Bristol der 80er Jahre auf, inmitten der berühmten kulturellen Explosion. „Es war ein epischer Ort zum Aufwachsen“, sagt Fin. „Das Rare-Groove-Revival, die Outdoor-Rave-Szene, das Piratenradio – man sah Massive Attack durch die Gegend fahren, man sah Tricky in den Clubs, in einem Moment wurde man von einem DJ, der ‚LFO‘ spielte, umgehauen, im nächsten sah man Horace Andy… Ich bin auch Skateboard gefahren, ich war mittendrin, und wir waren so stolz darauf, aus diesem Ort mit seinem eigenen Ding zu kommen.

Nachdem er während seines Studiums bei dem legendären Rave-Label Kickin‘ Records unterschrieben hatte und entdeckte, dass elektronische Musik keine magische, dunkle Kunst ist, sondern auch ohne Erfahrung und mit einem Studentenkredit machbar ist, lernte er das Konzept von London kennen, das Konzept des echten DJ’s und das Plattenlabel Ninja Tune Records, bei dem er 1996 unterschrieb.

Mitte der 90er Jahre war London ein „aufregender Ort“, die Musikindustrie war auf dem Vormarsch, und er ergriff die Gelegenheit mit beiden Händen. Tagsüber arbeitete er in der Öffentlichkeitsarbeit eines großen Labels, nachts legte er auf, ging in die Clubs und traf sich mit der Ninja Tune Crew. „Ich fühlte mich automatisch zu dem hingezogen, was sie taten„, sagt er, ‚denn sie waren diejenigen, die vorgemacht haben, was alles möglich ist: nicht nur zwei Decks, sondern drei, vier, mit mehreren DJs gleichzeitig, VJs, Projektionen, Kunst, internationale Auftritte in Rom, Budapest, Paris, Montreal und Berlin sowie Residencies im inzwischen berüchtigten ‘Blue Note“-Club in Hoxton. Es war einfach unglaublich aufregend.“

Oh – und sein neues Album „Beauty In Your Wake“, das er im Herbst in einer Kirche in seinem geliebten Cornwall aufgenommen hat, wird 2024 veröffentlicht, begleitet von einer Tournee, die, wie er selbst sagt, „wahrscheinlich nie enden wird!“….die erste Band, die von Sam Okell in seinem New Zennor Sounds Studio mitproduziert und aufgenommen wurde (Sam gewann einen Grammy für seine Rolle beim Remastering des gesamten Beatles-Katalogs in Abbey Rd), soll im Juni veröffentlicht werden, die Tournee beginnt im Oktober……