Madwoman Tour 2025

FLØRE schreibt Lieder, „um dieser seltsamen

Existenz einen Sinn zu geben“. Da sie sich die

meiste Zeit ihres Lebens wie ein Alien fühlte,

verbrachte sie ihre Kindheit damit, Gitarre zu

spielen, zu singen und vom Universum zu

träumen. Inspiriert wird sie von der Dunkelheit

des Erwachsenwerdens und den Gebrochenen.

Oder wie es sein muss, wenn es endet. Oder was

es überhaupt ist. Sie nennt sich selbst eine

Mondliebhaberin, die Einsamkeit in ihren Liedern

zum Ausdruck bringt und mit ihrer berührenden

Stimme Geschichten über ihre eigene

Zerbrechlichkeit, ihre Hingabe für ungewöhnliche

Menschen und eine zerbrochene Liebe erzählt.

Das Jahr 2024 hat für FLØRE stark begonnen mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Scarytale“, das Punk und moderne Chart-Sensibilität vereint und Geschichten erzählt, mit denen sich viele identifizieren können. Die Alt-Z-Künstlerin experimentiert mit verschiedenen Sounds und Stilen und das Konzeptalbum gibt Außenseiter*innen und Schurk*innen endlich eine Plattform, um zu glänzen - nicht nur digital, sondern auch in einem liebevoll gestalteten Vinyl-Bundle. Mit ihrer neuen Single „Back To Bed“ festigt die Alt-Z-Sängerin ihren Pop-Sound und nimmt ihre Hörer*innen mit neuen Charakteren auf die Reise zu ihrer nächsten EP „Madwoman“ (Januar 2025). Welche Persönlichkeit verbirgt sich hinter dem Clown-Make-up? Die Fans werden es in den nächsten drei Singles im Jahr 2024 herausfinden.

Neben der Resonanz in der Blog-Landschaft ist FLØRE Teil des Spotify RADAR-Programms, wurde auf Playlists wie dem New Music Friday US und in 20 weiteren Ländern gefeatured, war auf Indie Pop, SALT, EQUAL GSA und vielen anderen vertreten und zierte das Cover von OFF POP, als sie die Lead-Single „I'm Okay, I'm Just A Little Depressed“ von „Superbloom“ veröffentlichte. Ihre letzten Singles stiegen direkt in die deutschen Radio Top 200 Charts ein. Im Jahr 2021 spielte sie ihre allererste globale Live-Stream-Show über Amazon Music Session (hier ansehen). Im gleichen Jahr spielte sie ihre erste Live-Show beim Reeperbahn Festival in Hamburg und supportete 2022 den aufstrebenden Star Zoe Wees auf ihrer Headline-Tour durch Deutschland, die Schweiz, Österreich und die Niederlande. 2024 folgten im Sommer dann große Festivals wie das Hurricane und Southside Festival sowie im September eine Support-Tour mit Mothica. Nun folgt im Februar 2025 endlich die erste eigene Headliner- Tour, auf der es neben den bekannten Hits dann auch die neue EP live zu hören gibt.