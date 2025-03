Werke von George Gershwin, Maurice Ravel, Wolfgang Rihm, Joseph Kosma u. a.

Sebastian Manz, Klarinette · Libor Sima, Saxophon und Fagott

Christof Skupin, Trompete · Felix Borel, Violine

Lars Schaper, Kontrabass · Felix Birnbaum, Schlagzeug

Adrian Brendle und Ull Möck, Klavier

Jasmin Bachmann, Moderation

Lehrende und Studierende der Elementaren Musikpädagogik

Klassik- und Jazzspezialisten des SWR Symphonieorchesters lassen es in diesem Familienkonzert grooven. Was das ist und wie man Musik zum grooven bringt, das erleben die Kinder mit dem ganzen Körper. Zudem werden besondere Klangeffekte auf den Instrumenten vorgestellt und wir gehen der Frage nach, ob man auch ohne Noten Musikmachen kann. Bei den Familienkonzerten kooperiert das SWR Symphonieorchester jeweils mit einer anderen Kulturinstitution und bietet somit im Anschluss an den konzertanten Teil ein thematisch passendes interaktives Überraschungsprogramm an. Dieses Mal wird es wird gestaltet von Studierenden der Elementaren Musikpädagogik.

Dauer: ca. 2 Stunden mit Pause. Für Kinder ab 5 Jahren und deren Familien.

Diese Konzertreihe wird unterstützt von den Freunden und Förderern des SWR Symphonieorchesters Stuttgart e. V.