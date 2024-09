Familien-Herbstfest

Ein Grund zum Feiern!

Am 01. Januar 1974 startete das erste Modellprojekt "Tagesmütter", gefördert vom damaligen Bundesfamilienministerium. Ab diesem Zeitpunkt kann man behaupten, entwickelte sich die Kindertagespflege in Deutschland zu einer etablierten und stabilen Säule der Kindertagesbetreuung in Deutschland.

Wir feiern dieses besondere Jubiläum im Ostalbkreis mit einem großen Herbstfest: für Kinder, für Eltern, für Tageseltern und für alle, die Lust haben, die Kindertagespflege im Ostalbkreis kennenzulernen!

Feiern Sie mit!

Programm:

Kürbis-Kreativ-Station

Halloween-Grusel-Straße (für Mutige)

Kinderschminken und Glitzer-Tattoos

Flohtanz und musikalische Geschichten

Malstation

Hüpfburg

Hockey-Feld

Eltern-Lounge mit Kaffeebar

süße und herzhafte Crêpes