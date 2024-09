Familienkonzert des Sinfonieorchesters Leonberg: Annas Kuscheltiere machen Party

Anna liegt abends in ihrem Bett und kann nicht einschlafen. Also unterhält sich mit ihrem Teddy. Immer wieder wirbelt sie das Plüschtier durch die Luft. Dabei fällt es auf den Boden und – wird lebendig! Und nicht nur der kleine Bär; alle Kuscheltiere sind lebendig geworden. Was für eine Freude. Anna hatte keine Ahnung, dass sobald sie eingeschlafen ist, ihre pelzigen Freunde immer Party machen. Da macht sie natürlich mit! Quer durch die Wohnung: Die erste Station ist die Küche, weil alle Hunger haben.

Was Anna mit ihren Kuscheltieren in dieser Nacht sonst noch erlebt, das können Musikliebhaber*innen ab 5 Jahren im Familienkonzert des Sinfonieorchesters Leonberg erleben.

Das Sinfonieorchester Leonberg spielt unter der Leitung von Alexander G. Adiarte

Eine Kostümierung ist erwünscht. Im Anschluss an das Konzert können Musikinstrumente ausprobiert werden.

Ein Angebot für Kinder ab 5 Jahren.